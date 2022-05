Jesse Williams di Grey's Anatomy nudo: è polemica per il video del suo spettacolo di Broadway (Di sabato 14 maggio 2022) Un video tratto dalla spettacolo di Broadway di Jesse Williams vede la star completamente nuda mentre recita sul palco: inutile dire che le polemiche dei fan non si siano fatte attendere. Jesse Williams, principalmente conosciuto per il suo ruolo del Dr. Jackson in Grey's Anatomy, sta interpretando la parte di Darren in Take Me Out a Broadway e alcune foto e video (che potete vedere sotto) in cui l'attore appare completamente nudo stanno facendo il giro del web, generando innumerevoli polemiche online. Lo spettacolo è l'adattamento dell'opera teatrale del drammaturgo statunitense Richard Greenberg, finalista per il Premio Pulitzer per la drammaturgia, ambientata nello ... Leggi su movieplayer (Di sabato 14 maggio 2022) Untratto dalladidivede la star completamente nuda mentre recita sul palco: inutile dire che le polemiche dei fan non si siano fatte attendere., principalmente conosciuto per il suo ruolo del Dr. Jackson in's, sta interpretando la parte di Darren in Take Me Out ae alcune foto e(che potete vedere sotto) in cui l'attore appare completamentestanno facendo il giro del web, generando innumerevoli polemiche online. Loè l'adattamento dell'opera teatrale del drammaturgo statunitense Richard Greenberg, finalista per il Premio Pulitzer per la drammaturgia, ambientata nello ...

legendasdaciola : RT @gianniottisquad: Giacomo Gianniotti via Stories Que noite, Jesse Williams! - gianniottisquad : Giacomo Gianniotti via Stories Que noite, Jesse Williams! - FrancescaTata2 : L unica gioia qui è il birimbillo di Jesse williams - alefthand_ : @pietrosversion Con pallo intendi il cazzo di Jesse Williams che circola in rete? - alefthand_ : Cos’è questa cosa di Jesse Williams con il birindello di fuori? -