Italiano ucciso in Gran Bretagna, ecco a che punto sono le indagini (Di sabato 14 maggio 2022) condotte dalla polizia inglese. Sospettato un 26enne Carlo Giannini, 34 anni, è l'Italiano trovato privo di vita in un parco a Sheffield, in Inghilterra, la mattina di giovedì 12 maggio. L'uomo originario di Mesagne (Brindisi) era un pizzaiolo emigrato con la speranza di un futuro migliore. La polizia inglese ha aperto le indagini per omicidio e ha lanciato un appello a chi abbia visto qualcosa. Tuttavia, già hanno dei sospetti e hanno fermato due persone: un uomo di 26 anni e una ragazza di 19. Il 26enne, Warsame Ibrahim, sarebbe formalmente sospettato di tentato omicidio. Leggi anche: RUSSIA-USA, PRIMA TELEFONATA TRA LE DUE POTENZE DALL'INIZIO DELLA GUERRA Il 34enne da diversi anni viveva all'estero. Si era trasferito prima in Germania, dove aveva aperto una pizzeria con la cognata. Recente si era trasferito in Inghilterra e anche qui proseguiva ...

