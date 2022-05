Italiano: “Mi sarebbe piaciuto giocare tutti allo stesso orario, ma ci adegueremo” (Di sabato 14 maggio 2022) Italiano ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della gara contro la Sampdoria. Ecco le dichiarazioni del tecnico viola. Come avete preparato la gara con la Sampdoria? Che tipo di gara si aspetta? “Puntualmente tutte le tabelle vengono stravolte, le partite vanno giocate e interpretate. Giocheremo dopo le altre, ma la nostra preparazione resta la stessa: dobbiamo fare più punti possibili. Con la Roma abbiamo portato a casa il bottino pieno, in queste ultime due gara dobbiamo sbagliare il meno possibile. Dobbiamo cercare di finire in bellezza”. Serve una Fiorentina più sfacciata per l’Europa? “Forse qualcuno si sarebbe aspettato una Fiorentina meno arrembante con la Roma, ma il nostro gioco è sempre stato questo da inizio campionato. Dovremo stare molto attenti sulla fase di non possesso: ho paura degli attaccanti della Samp. Spesso fuori casa ... Leggi su seriea24 (Di sabato 14 maggio 2022)ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della gara contro la Sampdoria. Ecco le dichiarazioni del tecnico viola. Come avete preparato la gara con la Sampdoria? Che tipo di gara si aspetta? “Puntualmente tutte le tabelle vengono stravolte, le partite vanno giocate e interpretate. Giocheremo dopo le altre, ma la nostra preparazione resta la stessa: dobbiamo fare più punti possibili. Con la Roma abbiamo portato a casa il bottino pieno, in queste ultime due gara dobbiamo sbagliare il meno possibile. Dobbiamo cercare di finire in bellezza”. Serve una Fiorentina più sfacciata per l’Europa? “Forse qualcuno siaspettato una Fiorentina meno arrembante con la Roma, ma il nostro gioco è sempre stato questo da inizio campionato. Dovremo stare molto attenti sulla fase di non possesso: ho paura degli attaccanti della Samp. Spesso fuori casa ...

trash_italiano : Ieri Zac Efron ha dichiarato di essere disponibile per un nuovo High School Musical: 'avere l'opportunità di tornar… - lapoelkann_ : Mi auguro che la Roma possa vincere la finale. Unica squadra nelle competizione europee, da italiano non posso che… - trash_italiano : ?? Uno dei componenti de Il Volo sarebbe risultato positivo al covid. A rischio l’esibizione prevista per la seconda… - Claudio93118992 : @forzaroma Dite a #Italiano che sarebbe bastato giocare #FiorentinaJuventus di venerdì . Porocojone - fradettofanpage : RT @FraNasato: Secondo Il Sole 24 Ore Investcorp starebbe cercando anche un investitore italiano per dare un'identità più marcata alla prop… -