Italia-Svizzera hockey ghiaccio oggi: orario, programma Mondiali 2022, dove vederla in tv e streaming (Di sabato 14 maggio 2022) Prende il via nella giornata odierna il percorso della Nazionale Italiana ai Mondiali di hockey ghiaccio di Finlandia 2022. Per i ragazzi allenati da coach Greg Ireland, si staglia subito all’orizzonte una avversaria di primissimo livello. Sarà la Svizzera il primo ostacolo per l’Italia nel Gruppo A. Si giocherà sul ghiaccio della Helsinki Ice Hall alle ore 16.20 Italiane (le ore 15.20 locali) per una sfida che si annuncia quanto mai severa. I rosso-crociati sono ottavi nel ranking mondiale e rappresentano una realtà dell’hockey su ghiaccio, ricordando la medaglia d’argento nel 2018. La compagine condotta da Patrick Fischer sarà il primo test decisamente probante per i nostri portacolori. ... Leggi su oasport (Di sabato 14 maggio 2022) Prende il via nella giornata odierna il percorso della Nazionalena aididi Finlandia. Per i ragazzi allenati da coach Greg Ireland, si staglia subito all’orizzonte una avversaria di primissimo livello. Sarà lail primo ostacolo per l’nel Gruppo A. Si giocherà suldella Helsinki Ice Hall alle ore 16.20ne (le ore 15.20 locali) per una sfida che si annuncia quanto mai severa. I rosso-crociati sono ottavi nel ranking mondiale e rappresentano una realtà dell’su, ricordando la medaglia d’argento nel 2018. La compagine condotta da Patrick Fischer sarà il primo test decisamente probante per i nostri portacolori. ...

