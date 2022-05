Italia, Europeo: ct Bertolini convoca 29 azzurre per la prima fase di raduno (Di sabato 14 maggio 2022) La preparazione in vista del torneo continentale scatterà lunedì 30 maggio al centro sportivo Suning. Assenti le calciatrici di Juventus e Roma, impegnate il 22 maggio nella finale di Coppa Italia Leggi su itasportpress (Di sabato 14 maggio 2022) La preparazione in vista del torneo continentale scatterà lunedì 30 maggio al centro sportivo Suning. Assenti le calciatrici di Juventus e Roma, impegnate il 22 maggio nella finale di Coppa

Advertising

ilpost : Il Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie (ECDC) ha definito BA.4 e BA.5 'varianti di cui… - DantiNicola : L'attacco quotidiano di #Conte a #Draghi ormai raggiunge livelli incredibili. 'L'Italia non vada a rimorchio di nes… - wordsgetaround : Una volta l'Italia era l'unico paese europeo a non seguire #Eurovision e l'unico non appassionato di pallamano. Qui… - skriniaresimo : RT @H0PESTR0M: Comunque l'anno scorso abbiamo fatto tremare quel fottuto palco di Rotterdam, quest'anno in casa non abbiamo saputo fare nem… - rialev_ms : RT @ItsmeCri: Con queste cartoline abbiamo deciso di sbattere in faccia a tutta Europa quanto l’Italia sia meravigliosa e esteticamente sup… -