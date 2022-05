Italia-Cina: botta e risposta Tajani-Conte su via della Seta (Di sabato 14 maggio 2022) Sorrento (Na), 14 mag. (Adnkronos) - botta e risposta tra il coordinatore di Forza Italia, Antonio Tajani, e il leader del Movimento 5 stelle, Giuseppe Conte, durante il convegno a Sorrento 'Verso Sud' sull'accordo sulla cosiddetta via della Seta. "Per fortuna -ha affermato l'esponente azzurro- è finita la stagione durante la quale l'Italia era l'unico Paese europeo a sottoscrivere un accordo con la Cina per la via della Seta che ci faceva spostare da una parte all'altra, noi stiamo dalla parte dell'Occidente, non stiamo dalla parte della Cina, questo deve essere molto chiaro. Poi la Cina è un interlocutore, ma la Cina ha scatenato ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 14 maggio 2022) Sorrento (Na), 14 mag. (Adnkronos) -tra il coordinatore di Forza, Antonio, e il leader del Movimento 5 stelle, Giuseppe, durante il convegno a Sorrento 'Verso Sud' sull'accordo sulla cosiddetta via. "Per fortuna -ha affermato l'esponente azzurro- è finita la stagione durante la quale l'era l'unico Paese europeo a sottoscrivere un accordo con laper la viache ci faceva spostare da una parte all'altra, noi stiamo dalla parte dell'Occidente, non stiamo dalla parte, questo deve essere molto chiaro. Poi laè un interlocutore, ma laha scatenato ...

