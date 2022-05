Isola Dei Famosi, scatta il bacio tra Edoardo e Mercedesz (Di sabato 14 maggio 2022) Arriva il primo bacio tra Edoardo Tavassi e Mercedesz Henger. Le circostanze sono curiose Dall’ingresso di Mercedesz Henger a Playa Palapa si è assistito alla nascita di una vera e propria sinergia tra la modella e il fratello di Guendalina Edoardo Tavassi. I due, sempre più complici e in sintonia, sembrano aver trovato la chiave giusta per vivere con leggerezza l’inizio di un nuovo rapporto di coppia. I naufraghi vivono la quotidianità dell’Isola come se si conoscessero da sempre e stando a quanto dichiara la stessa Guendalina Tavassi, l’energia che emanano insieme è qualcosa di straordinario. Finalmente per la coppia arriva il tanto atteso primo bacio, ma le circostanze sono più che curiose. Mercedesz ed Edoardo devono infatti ... Leggi su 361magazine (Di sabato 14 maggio 2022) Arriva il primotraTavassi eHenger. Le circostanze sono curiose Dall’ingresso diHenger a Playa Palapa si è assistito alla nascita di una vera e propria sinergia tra la modella e il fratello di GuendalinaTavassi. I due, sempre più complici e in sintonia, sembrano aver trovato la chiave giusta per vivere con leggerezza l’inizio di un nuovo rapporto di coppia. I naufraghi vivono la quotidianità dell’come se si conoscessero da sempre e stando a quanto dichiara la stessa Guendalina Tavassi, l’energia che emanano insieme è qualcosa di straordinario. Finalmente per la coppia arriva il tanto atteso primo, ma le circostanze sono più che curiose.eddevono infatti ...

