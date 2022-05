Isola dei Famosi, paura in diretta: Roger si infortuna | Le parole di Alvin (Di sabato 14 maggio 2022) Isola dei Famosi, Roger si infortuna dopo la prova contro Clemente: Alvin interviene con un aggiornamento. Ecco come sta il naufrago Isola dei Famosi, in questa nuova puntata i naufraghi di Playa Palapa affrontano un confronto con i naufraghi di Playa Sgamada. Lucia, Fabrizia, Laura, Estefania e Clemente sbarcano su Playa Palapa per affrontare i loro nemici, e sfidarli in una prova ricompensa. Le due Isole si sfidano nella dura prova dell’orologio Honduregno, la prima e la seconda sfida viene vinta dalla squadra di Laura. Clemente e Roger propongono ad Alvin di dare il via ad una nuova prova ricompensa. I due naufraghi scelgono di sfidarsi per provare a vincere un ananas e due uova. La sfida tra i due uomini si conclude con la ... Leggi su 361magazine (Di sabato 14 maggio 2022)deisidopo la prova contro Clemente:interviene con un aggiornamento. Ecco come sta il naufragodei, in questa nuova puntata i naufraghi di Playa Palapa affrontano un confronto con i naufraghi di Playa Sgamada. Lucia, Fabrizia, Laura, Estefania e Clemente sbarcano su Playa Palapa per affrontare i loro nemici, e sfidarli in una prova ricompensa. Le due Isole si sfidano nella dura prova dell’orologio Honduregno, la prima e la seconda sfida viene vinta dalla squadra di Laura. Clemente epropongono addi dare il via ad una nuova prova ricompensa. I due naufraghi scelgono di sfidarsi per provare a vincere un ananas e due uova. La sfida tra i due uomini si conclude con la ...

Advertising

repubblica : Guerra in Ucraina, le ultime notizie: russi in ritirata da Kharkhiv e in difficolta' nel Lugansk. Colpita un'altra… - TgLa7 : Prosegue la controffensiva ucraina #Kharkiv, che avrebbe portato ad altra battuta di arresto per i russi, dopo il r… - dolceSheila : Quest'anno l'isola dei famosi ha battuto tutte le edizioni precedenti, grandissimi Ilary, Alvin, Vladimir e Nicola - 1vs100tw : #isola Nicola Savino Percula tutte le fakenews dei giornalisti Alvin e Ilary si odiano ???????? - Clara_1309_ : Il letto dei Minions?? @NicoSavi MI FAI MORIRE #isola -