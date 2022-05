Isola dei Famosi, "mia madre...": tracollo per Mercedesz Henger, lacrime e disperazione (Di sabato 14 maggio 2022) Un impressionante crollo emotivo per Mercedesz Henger a , il tutto nella puntata in onda venerdì 13 maggio su Canale 5, alla conduzione come sempre Ilary Blasi. Il crollo emotivo ha colpito Mercedesz quando si è parlato della madre, Eva Henger, con cui non ha parlato per circa due anni. Recentemente, Eva Henger ha anche subito un terribile incidente stradale dal quale è uscita con numerose fratture. E quando la Blasi ha chiesto a Mercedesz "come sono i vostri rapporti oggi?", ecco che la Henger è scoppiata in lacrime, subito, a tempo recor. Il legame con Eva, con discreta evidenza, la ha segnata nel profondo. "Non sono come prima, ma sono stata felicissima di partire con il cuore più leggero. Cioè con il pensiero, la ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 14 maggio 2022) Un impressionante crollo emotivo pera , il tutto nella puntata in onda venerdì 13 maggio su Canale 5, alla conduzione come sempre Ilary Blasi. Il crollo emotivo ha colpitoquando si è parlato della, Eva, con cui non ha parlato per circa due anni. Recentemente, Evaha anche subito un terribile incidente stradale dal quale è uscita con numerose fratture. E quando la Blasi ha chiesto a"come sono i vostri rapporti oggi?", ecco che laè scoppiata in, subito, a tempo recor. Il legame con Eva, con discreta evidenza, la ha segnata nel profondo. "Non sono come prima, ma sono stata felicissima di partire con il cuore più leggero. Cioè con il pensiero, la ...

