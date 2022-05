Isola dei famosi, Laura Maddaloni è l’eliminata della sedicesima puntata: le percentuali (Di sabato 14 maggio 2022) L’eliminato della sedicesima puntata de L’Isola dei famosi Siamo arrivati alla sedicesima puntata de L’Isola dei famosi ricca di confronti, sorprese, colpi di scena, prove e rese dei conti. Ma c’è stata anche un’eliminazione tra i naufraghi presenti su Playa Sgamada. I quattro presenti lì sono stati raggiunti dal nuovo eliminato provvisorio della puntata. A L'articolo proviene da Novella 2000. Leggi su novella2000 (Di sabato 14 maggio 2022) L’eliminatode L’deiSiamo arrivati allade L’deiricca di confronti, sorprese, colpi di scena, prove e rese dei conti. Ma c’è stata anche un’eliminazione tra i naufraghi presenti su Playa Sgamada. I quattro presenti lì sono stati raggiunti dal nuovo eliminato provvisorio. A L'articolo proviene da Novella 2000.

Advertising

repubblica : Guerra in Ucraina, le ultime notizie: russi in ritirata da Kharkhiv e in difficolta' nel Lugansk. Colpita un'altra… - TgLa7 : Prosegue la controffensiva ucraina #Kharkiv, che avrebbe portato ad altra battuta di arresto per i russi, dopo il r… - Eligertri : @IsolaDeiFamosi Finalmente uno dei padroni dell'isola a casa !!!! E dopo..... il marito !!! - Rednerd6 : Con l'uscita di Laura, direi che bisogna fare di tutto per preservare il resto delle concorrenti donne rimaste e pe… - Alessan92601586 : L'avvocato del diavolo>>>>la maggior parte dei concorrenti #Isola -