Isola dei Famosi, Estefania e Roger si smascherano a vicenda: “Mi ha chiesto di fingere” (Di sabato 14 maggio 2022) Nel corso dell’ultima puntata dell’Isola dei Famosi 2022, in onda venerdì 13 maggio, Roger Balduino ed Estefania Bernal si sono rivisti dopo qualche giorno dalla dichiarazione d’amore di lui, che tra Estefania e la ex Beatriz aveva scelto proprio la prima. Il modello, tuttavia, non si aspettava che nel frattempo naufraga avesse cambiato idea su di lui e lo lasciasse in diretta. E così si è vendicato ammettendo quello che un po’ tutti immaginavano, e cioè che lui e la Bernal avessero creato questa storia a tavolino, col solo scopo di andare avanti nel gioco. Isola dei Famosi 2022, Roger costretto al ritiro? Il comunicato degli autori Il giovane modello brasiliano si è ... Leggi su anticipazionitv (Di sabato 14 maggio 2022) Nel corso dell’ultima puntata dell’dei2022, in onda venerdì 13 maggio,Balduino edBernal si sono rivisti dopo qualche giorno dalla dichiarazione d’amore di lui, che trae la ex Beatriz aveva scelto proprio la prima. Il modello, tuttavia, non si aspettava che nel frattempo naufraga avesse cambiato idea su di lui e lo lasciasse in diretta. E così si è vendicato ammettendo quello che un po’ tutti immaginavano, e cioè che lui e la Bernal avessero creato questa storia a tavolino, col solo scopo di andare avanti nel gioco.dei2022,costretto al ritiro? Il comunicato degli autori Il giovane modello brasiliano si è ...

Advertising

nelnomedeltrash : Uno dei prossimi naufraghi lunedì potrebbe essere lui NOI DOBBIAMO APPLAUDIRE #isola - Rigamo1Mariapia : @tommaso_zorzi L’isola dei famosi /Diavoli /e forse …questa è casa mia ! ??????ma io lavoro ????? - Jeffry60779912 : RT @dea_channel: best of day time dall'isola dei famosi ??????????? - zazoomblog : Isola dei Famosi ex naufraga presenta il fidanzato (29 anni più grande) - #Isola #Famosi #naufraga #presenta - Gianvirus69 : @rep_roma Sergio Leone sarà stato uno scherzatore compulsivo pure con Morricone che devi fà.sarà state scherzosa pu… -