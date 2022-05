Isola dei famosi | arriva l’annuncio a sorpresa di Ilary Blasi | accadrà lunedì

Advertising

AAguar73 : @RaffaeleSabbat4 @gocapeta @tulliocp @micheleboldrin Ma spegni sto telefono e guardati l'isola dei famosi. - SNazismo : Oltre alla Carmen e a Mozart, la Berganza ha fatto storia come voce rossiniana. Il suo classico LP del '62 è per me… - woniesii : lmao tutti a guardare l’eurovision e poi ci sta mia madre a guardare l’isola dei famosi e io che piango per il kpop… - nico_lai93 : RT @MedInfinityIT: Grazie per aver seguito con noi questa puntata di #Isola! Il prossimo appuntamento è lunedì! ?? Nel frattempo, potete co… - nico_lai93 : RT @MedInfinityIT: Lo spirito dell'#Isola ha sfidato i naufraghi con il fatidico gioco della verità... e questo ha fatto emergere lati inas… -

Non un gesto di filantropia, ovviamente, ma la dimostrazione di quanto sia appetibile l'per ... e ciò potrebbe causare un ingiustificato aumentobiglietti per i non residenti e tutti coloro i ...In terrazza, di fronte all'Bella, continuano ad arrivare clienti, ma sui conti del bar le ... Così di Luigi Nerini e Gabriele Tadini, gestore dell'impianto e caposervizio " duetre indagati ...Non è un gran momento per Ilary Blasi, che nonostante la conduzione de L'Isola dei Famosi in prima serata su Canale 5 è finita al centro delle polemiche per alcune frecciatine lanciate all'inviato ...Leggi anche –> isola dei famosi confronto tra estefania e roger il naufrago rivela un retroscena video. Le parole dell’inviato Alvin sulle condizioni di salute del naufrago…. Ecco come sta il naufrago ...