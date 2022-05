Isola dei Famosi 2022, chi è uscito ieri sera? Ecco il nome dell’eliminato (Di sabato 14 maggio 2022) La puntata di ieri sera, venerdì 13 maggio, dell’Isola dei Famosi vedeva a rischio eliminazione Licia Nunez, Estefania Bernal, Fabrizia Santarelli, Clemente Russo e Laura Maddaloni, cioè i cinque naufraghi che abitano su Playa Sgamada dopo aver perso il televoto sull’altra spiaggia (Playa Renovada). Passata la mezzanotte, Ilary Blasi comunica ai cinque che uno di loro sta per essere eliminato, aprendo ufficialmente il televoto flash della durata di circa quindici minuti: il concorrente meno votato dovrà salutare gli altri compagni di avventura e abbandonare l’Honduras per sempre. Di seguito il nome dell’eliminato di ieri sera dell’Isola dei Famosi 2022: chi ha dovuto lasciare il reality show tra ... Leggi su tutto.tv (Di sabato 14 maggio 2022) La puntata di, venerdì 13 maggio, dell’deivedeva a rischio eliminazione Licia Nunez, Estefania Bernal, Fabrizia Santarelli, Clemente Russo e Laura Maddaloni, cioè i cinque naufraghi che abitano su Playa Sgamada dopo aver perso il televoto sull’altra spiaggia (Playa Renovada). Passata la mezzanotte, Ilary Blasi comunica ai cinque che uno di loro sta per essere eliminato, aprendo ufficialmente il televoto flash della durata di circa quindici minuti: il concorrente meno votato dovrà salutare gli altri compagni di avventura e abbandonare l’Honduras per sempre. Di seguito ildidell’dei: chi ha dovuto lasciare il reality show tra ...

