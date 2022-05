Isola dei famosi 2022 arrivano i rinforzi: chi sono i nuovi 4 naufraghi, tutti i nomi (Di sabato 14 maggio 2022) Un altro mese e mezzo in compagnia dell’Isola dei famosi 2022 ed è chiaro che servano dei rinforzi anche perchè a breve, il programma potrebbe diventare una succursale di New Amsterdam…Tra naufraghi in infermeria e ritirati i concorrenti di questa edizione, che sono in Honduras già da due mesi, stanno dimostrando grande tempra ( sono persino dimagriti molto di meno rispetto ai concorrenti delle passate edizioni, nonostante tutto). Blind si è rimesso ed è tornato in gioco ma ieri il reality potrebbe aver perso definitivamente Roger, a causa del suo infortunio in diretta e anche Guendalina Tavassi al momento è ai box, ferma a causa di un piccolo problemino. Servono i rinforzi, non a caso, nella puntata di lunedì sera dell’Isola dei ... Leggi su ultimenotizieflash (Di sabato 14 maggio 2022) Un altro mese e mezzo in compagnia dell’deied è chiaro che servano deianche perchè a breve, il programma potrebbe diventare una succursale di New Amsterdam…Train infermeria e ritirati i concorrenti di questa edizione, chein Honduras già da due mesi, stanno dimostrando grande tempra (persino dimagriti molto di meno rispetto ai concorrenti delle passate edizioni, nonostante tutto). Blind si è rimesso ed è tornato in gioco ma ieri il reality potrebbe aver perso definitivamente Roger, a causa del suo infortunio in diretta e anche Guendalina Tavassi al momento è ai box, ferma a causa di un piccolo problemino. Servono i, non a caso, nella puntata di lunedì sera dell’dei ...

