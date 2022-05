Isola dei Famosi 16, lunedì sbarcheranno 4 concorrenti: ecco chi sono (Di sabato 14 maggio 2022) Isola dei Famosi 16, lunedì prossimo sbarcheranno in Honduras quattro nuovi naufraghi: una donna e tre uomini Nuovi ingressi all’Isola dei Famosi. Come confermato ieri durante la diretta sbarcheranno in Honduras lunedì prossimo quattro nuovi concorrenti. “Allora devo fare un annuncio, vi svelo che nella prossima puntata di lunedì 16 maggio entreranno quattro nuovi naufraghi. Ok allora ripeto, arriveranno quattro nuovi concorrenti. Come sono queste new entry? sono belli, bravi e molto boni, tre uomini e una donna” ha svelato Ilary Blasi senza tuttavia farne i nomi. Sul web però c’è chi fa due nomi: uno è quello di Pamela Petrarolo (ex volto di Non è la Rai) e l’altro ... Leggi su 361magazine (Di sabato 14 maggio 2022)dei16,prossimoin Honduras quattro nuovi naufraghi: una donna e tre uomini Nuovi ingressi all’dei. Come confermato ieri durante la direttain Hondurasprossimo quattro nuovi. “Allora devo fare un annuncio, vi svelo che nella prossima puntata di16 maggio entreranno quattro nuovi naufraghi. Ok allora ripeto, arriveranno quattro nuovi. Comequeste new entry?belli, bravi e molto boni, tre uomini e una donna” ha svelato Ilary Blasi senza tuttavia farne i nomi. Sul web però c’è chi fa due nomi: uno è quello di Pamela Petrarolo (ex volto di Non è la Rai) e l’altro ...

Advertising

occhio_notizie : Nell'articolo, i dettagli di quello che è successo alla conduttrice durante la diretta dell'Isola dei Famosi. La sp… - casino90210 : RT @casino90210: @FrancescoSaro Chi ci va al cinema a vedere sto servo del Sistema? Io no di certo non ci andavo prima della pandemia e tan… - casino90210 : @FrancescoSaro Chi ci va al cinema a vedere sto servo del Sistema? Io no di certo non ci andavo prima della pandemi… - infoitcultura : Isola dei Famosi Lory Del Santo, l'indiscrezione: 'Non si sposerà mai' - andreastoolbox : Ilary Blasi, incidente hot in diretta all'Isola dei Famosi: si sgancia la spallina del top -