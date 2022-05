Isola 2022, una lettera d'amore per Vaporidis: 'Ti seguo ogni giorno'. E lui scoppia a piangere (Di sabato 14 maggio 2022) 'Ciao Nicolas prima di tutto volevo dirti che sto bene'. Finalmente arriva anche per Vaporidis un messaggio in diretta. Una pergamena scritta dalla fidanzata per dare forza al naufrago a L'Isola dei ... Leggi su leggo (Di sabato 14 maggio 2022) 'Ciao Nicolas prima di tutto volevo dirti che sto bene'. Finalmente arriva anche perun messaggio in diretta. Una pergamena scritta dalla fidanzata per dare forza al naufrago a L'dei ...

Advertising

petergomezblog : Sardegna, milioni di cavallette sull’isola: “Situazione fuori controllo. Colpiscono i campi e lasciano il deserto d… - RedazioneLaNews : #Milano Isola chiude alle auto: di sera scatterà la Ztl - zazoomblog : Mercedesz Henger piange all’Isola per mamma Eva dopo l’incidente: i rapporti oggi - #Mercedesz #Henger #piange… - Eretico7 : Pensieri: L'Isola di Ponza - zazoomblog : Isola dei Famosi Roger in ospedale: cos’è successo e come sta - #Isola #Famosi #Roger #ospedale: -