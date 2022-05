Isola 16: l’opinione di Chia sulla sedicesima puntata (Di sabato 14 maggio 2022) Regà, ma VERAMENTE ci siamo voluti scientemente privare di quella mina vagante di Laura Maddaloni per tenere in gioco gente più superflua dei peli superflui come Fabrizia Santarelli, personaggi totally fake come Estefania Bernal e persino chi chiedeva di essere eliminato come Licia Nunez? Serio? E qua non c’entra niente il sadismo della serie “tu ci implori di tornare a casa e noi col cavolo che ti accontentiamo“, ovviamente. In quel sadismo di solito sono la prima a sguazzarci, quando guardo reality come L’Isola dei Famosi, ma se non è stato sfoderato quando a implorare l’eliminazione erano i Rodriguez (oggettivamente più funzionali alle dinamiche rispetto alla Nunez) figuriamoci se qualcuno ci ha pensato ieri sera. Nessun sadismo, quindi. Semplicemente ha avuto (prevedibilmente) la meglio la scarsa sopportazione del pubblico nei confronti dei “coniugi Complotto” ... Leggi su isaechia (Di sabato 14 maggio 2022) Regà, ma VERAMENTE ci siamo voluti scientemente privare di quella mina vagante di Laura Maddaloni per tenere in gioco gente più superflua dei peli superflui come Fabrizia Santarelli, personaggi totally fake come Estefania Bernal e persino chi chiedeva di essere eliminato come Licia Nunez? Serio? E qua non c’entra niente il sadismo della serie “tu ci implori di tornare a casa e noi col cavolo che ti accontentiamo“, ovviamente. In quel sadismo di solito sono la prima a sguazzarci, quando guardo reality come L’dei Famosi, ma se non è stato sfoderato quando a implorare l’eliminazione erano i Rodriguez (oggettivamente più funzionali alle dinamiche rispetto alla Nunez) figuriamoci se qualcuno ci ha pensato ieri sera. Nessun sadismo, quindi. Semplicemente ha avuto (prevedibilmente) la meglio la scarsa sopportazione del pubblico nei confronti dei “coniugi Complotto” ...

Advertising

IsaeChia : #Isola 16: l’opinione di @Chiara_Bonati sulla sedicesima puntata - Adamada11512344 : Vi prego argomentatemi in maniera civile l'odio che avete per Edoardo, perchè io non vedo altri motivi se non voler… - IserimReal : @AnnaRaffaetta Ma quale concorrente l’avrebbe mai detto, QUALEEEEE? La loro è pazzia e non centra niente con l’agon… - isola_mar : RT @amnestyitalia: L’estradizione di Assange avrebbe conseguenze devastanti per la libertà di stampa e per l’opinione pubblica. Il 17 maggi… - Angela_sck : @Lucillalucilla7 @HopeLogan22 Ciaooo ! È vero. Mi sono presa un attimo di respiro perchè ci sono troppe polemiche p… -

LA CRESCENTE MINACCIA DI DIFFUSIONE DI BIOARMI TRAMITE I DRONI ... o in Sardegna negli anni Sessanta per liberare l'isola dalla ...negli anni Sessanta per liberare l'isola dalla malaria attraverso l'...disinformazione per alimentare i timori e le reazioni dell'opinione ... Non basta trovare il colpevole per risolvere i veri problemi delle nostre organizzazioni ... quella dei media e dell'opinione pubblica che vogliono a tutti i ...teste e disposti a sacrificare un funzionario pur di salvare l'...è avvenuto nel caso del disastro della Costa Concordia all'isola del ... Isa e Chia ... o in Sardegna negli anni Sessanta per liberaredalla ...negli anni Sessanta per liberaredalla malaria attraverso'...disinformazione per alimentare i timori e le reazioni dell'...... quella dei media e dell'pubblica che vogliono a tutti i ...teste e disposti a sacrificare un funzionario pur di salvare'...è avvenuto nel caso del disastro della Costa Concordia all'del ... Isola 16: l’opinione di Isa sulla quindicesima puntata