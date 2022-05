Isola 16 | annunciati ufficialmente i quattro nuovi naufraghi | ecco chi sono

(Di sabato 14 maggio 2022) Ilary Blasi, durante la diretta di venerdì 13 maggio de L’dei Famosi, ha annunciato lo sbarco di. Iconcorrenti arriveranno in Honduras nel corso della prossima puntata ed il profilo Instagram del reality show ha rivelato i nomi. Vediamo chi! Si tratta di tre uomini ed una donna. Il conduttore di radio e televisione Marco Maccarini che viene descritto come avventuroso, sportivo e leale. Gennaro Auletto un modello ventiduenne ed i tre aggettivi per indicare il suo carattere: ambizioso, solare e passionale. Infine, l’ultimo uomo è il solitario, indipendente e tenace Luca Daffrè che avevamo già annunciato secondo alcune voci. È stata ufficializzata anche la partecipazione della conduttrice Pamela Petrarolo che sarà quindi ...

Quattro nuovi naufraghi sono pronti a creare scompiglio all'Isola dei Famosi 2022. Come annunciato da Ilary Blasi ieri sera nel corso della sedicesima puntata, tre uomini e una donna sbarcheranno in Honduras.