Ischia | sequestrati 40 kg di pesce “fuorilegge” nei ristoranti | sanzioni per 4500 euro

Advertising

teleischia : ISCHIA. CONTROLLI AI RISTORANTI: SEQUESTRATI 40KG DI PESCE CON SANZIONI PER €4.500 - fattidinapoli : Napoli: Pesca, controlli a Ischia. Sequestrati 40 chili di prodotto ittico di origine sconos... -… -

...di ristoratori per un totale di 4.500 euro e circa 40 kg di prodotto ittico di origine sconosciuta: sono i numeri di una serie di controlli eseguiti dalla Capitaneria di Porto di...... di recente sono stati1.200 metri di reti illegali e due quintali di pesce pescato ... Proprio in questi giorni è in corso quello dicontro il bracconaggio primaverile ai piccoli ...Ultime notizie dall’area sud di Napoli - Torre del Greco | Piromane incendia 4 auto nella notte, preso dai carabinieri ...Slittano le dichiarazioni che uno degli indagati voleva rendere dinanzi al Gip. Le difese sembrano orientate a chiedere un supplemento d’indagini ...