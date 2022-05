iPhone 15, rivoluzione storica: riguarda il caricabatterie (Di sabato 14 maggio 2022) Con l’arrivo dell’iPhone 15 la Apple ha deciso di attuare una rivoluzione storica. Il tutto riguarderà il caricabatterie: cosa sta succedendo. La Apple si appresta a presentare l’iPhone 14, che però rispetto al modello precedente non dovrebbe subire grandi cambiamenti. Mentre invece con l’arrivo del 15 ci sarà una vera e propria rivoluzione: cosa sta pensando il colosso di Cupertino. Cosa succederà con il nuovo smartphone della Apple (Via WebSource)La voce era nell’aria da tempo e adesso sembra finalmente concretizzando. Infatti Apple sarebbe pronta a ad adottare la porta USB Type-C su iPhone 15, facendo dunque diventare il connettore Lightning un ricordo. Proprio il caricatore Lightning era una delle peculiarità degli smartphone del colosso di ... Leggi su vesuvius (Di sabato 14 maggio 2022) Con l’arrivo dell’15 la Apple ha deciso di attuare una. Il tutto riguarderà il: cosa sta succedendo. La Apple si appresta a presentare l’14, che però rispetto al modello precedente non dovrebbe subire grandi cambiamenti. Mentre invece con l’arrivo del 15 ci sarà una vera e propria: cosa sta pensando il colosso di Cupertino. Cosa succederà con il nuovo smartphone della Apple (Via WebSource)La voce era nell’aria da tempo e adesso sembra finalmente concretizzando. Infatti Apple sarebbe pronta a ad adottare la porta USB Type-C su15, facendo dunque diventare il connettore Lightning un ricordo. Proprio il caricatore Lightning era una delle peculiarità degli smartphone del colosso di ...

Advertising

MDX_0x0 : RT @Fedcittsovr: Nulla muove gli italiani Nessuna rivoluzione è possibile in #Italia Agli italiani lo Stato può fare di tutto senza temere… - Piero42395724 : RT @Fedcittsovr: Nulla muove gli italiani Nessuna rivoluzione è possibile in #Italia Agli italiani lo Stato può fare di tutto senza temere… - StringiToni : RT @Fedcittsovr: Nulla muove gli italiani Nessuna rivoluzione è possibile in #Italia Agli italiani lo Stato può fare di tutto senza temere… - StefaniaVaselli : RT @Fedcittsovr: Nulla muove gli italiani Nessuna rivoluzione è possibile in #Italia Agli italiani lo Stato può fare di tutto senza temere… - Mirkosway74 : RT @Fedcittsovr: Nulla muove gli italiani Nessuna rivoluzione è possibile in #Italia Agli italiani lo Stato può fare di tutto senza temere… -