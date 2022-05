Internazionali d’Italia 2022, Tsitsipas: “Vinta la battaglia dei servizi” (Di sabato 14 maggio 2022) “È stata una battaglia dei servizi, la sfida era in chi riusciva a rispondere meglio. Nel terzo set sono riuscito a mettere in gioco la palla, stare negli scambi e non regalare molto. A un certo punto ho visto Zverev un po’ impaziente. Il mio servizio non era granché nel primo set. Quando ho aggiustato un po’ la mia posizione, le cose sono andate meglio“. Queste le parole di Stefanos Tsitsipas dopo la vittoria contro Alexander Zverev nella sfida che è valsa l’accesso alla finale degli Internazionali BNL d’Italia 2022. “Domani? Quando giochi contro giocatori completi il margine è molto piccolo. Devi riempirlo il più possibile. Quando si tratta di prendere decisioni, selezionare il tiro, ci sono molti fattori che determinano come andrà il match contro di loro” ha ... Leggi su sportface (Di sabato 14 maggio 2022) “È stata unadei, la sfida era in chi riusciva a rispondere meglio. Nel terzo set sono riuscito a mettere in gioco la palla, stare negli scambi e non regalare molto. A un certo punto ho visto Zverev un po’ impaziente. Il mioo non era granché nel primo set. Quando ho aggiustato un po’ la mia posizione, le cose sono andate meglio“. Queste le parole di Stefanosdopo la vittoria contro Alexander Zverev nella sfida che è valsa l’accesso alla finale degliBNL. “Domani? Quando giochi contro giocatori completi il margine è molto piccolo. Devi riempirlo il più possibile. Quando si tratta di prendere decisioni, selezionare il tiro, ci sono molti fattori che determinano come andrà il match contro di loro” ha ...

