Internazionali d'Italia 2022, bagarini al Foro Italico: multati due italiani (Di sabato 14 maggio 2022) I Carabinieri della Compagnia Roma Trionfale sono impegnati al Foro Italico, dove si stanno svolgendo gli Internazionali BNL d'Italia 2022, in un articolato dispositivo di controllo per garantire sicurezza ai partecipanti e ai tantissimi spettatori, e a prevenire ed eventualmente reprimere ogni forma di illegalità. Nella giornata di ieri i Carabinieri della Stazione Roma Ponte Milvio hanno sorpreso due cittadini italiani di 42 e 75 anni, già noti alle forze dell'ordine, che, privi di alcun titolo autorizzativo, stavano tentando di vendere, a prezzi maggiori, biglietti validi per l'accesso alla semifinale e alla finale del torneo di tennis. I 'bagarini' sono stati sanzionati amministrativamente, e il denaro è stato sequestrato. SportFace.

