Infortunio Salah: finale di Champions League a rischio. Le ultime sulle condizioni dell'attaccante del Liverpool Il Liverpool trema a due settimane dalla finale di Champion contro il Real Madrid . Momo Salah si è fatto male durante la finale di FA Cup contro il Chelsea: poco dopo la mezz'ora di partita si è accasciato a terra, chiedendo l'intervento dei medici per un problema muscolare alla coscia destra. Costretto a dare forfait, è stato abbracciato da Klopp al momento dell'uscita dal campo. L'articolo proviene da Calcio News 24.

