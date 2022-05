Incontri individuali gratuiti di orientamento sull’avvio di una Start up o Pmi innovativa (Di sabato 14 maggio 2022) Si possono prenotare in Camera di commercio di Milano Monza Brianza Lodi Sono rivolti a Start up costituite da meno di 60 mesi che svolgono attività innovativa ad alto valore tecnologico e hanno sede legale o operativa iscritta presso la Camera di Commercio di Milano Monza Brianza Lodi; aspiranti imprenditori con un progetto avanzato di avvio di una Start up innovativa ad alto valore tecnologico; Startup o Pmi Innovative già iscritte nella sezione speciale del Registro Imprese di Milano Monza Brianza Lodi. Si può scegliere l’argomento di interesse e prenotare l’appuntamento di un’ora circa con un professionista esperto a questo link. E’ possibile usufruire del servizio una sola volta per lo stesso argomento e quesito e selezionare un solo argomento per data. Per costituire una Start ... Leggi su lombardiaeconomy (Di sabato 14 maggio 2022) Si possono prenotare in Camera di commercio di Milano Monza Brianza Lodi Sono rivolti aup costituite da meno di 60 mesi che svolgono attivitàad alto valore tecnologico e hanno sede legale o operativa iscritta presso la Camera di Commercio di Milano Monza Brianza Lodi; aspiranti imprenditori con un progetto avanzato di avvio di unaupad alto valore tecnologico;up o Pmi Innovative già iscritte nella sezione speciale del Registro Imprese di Milano Monza Brianza Lodi. Si può scegliere l’argomento di interesse e prenotare l’appuntamento di un’ora circa con un professionista esperto a questo link. E’ possibile usufruire del servizio una sola volta per lo stesso argomento e quesito e selezionare un solo argomento per data. Per costituire una...

