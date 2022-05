Incentivi auto e moto 2022: da lunedì 16 maggio il via alle prenotazioni (Di sabato 14 maggio 2022) Con la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale , i nuovi Incentivi auto e moto 2022 saranno già disponibili, il bonus previsto riguarderà autoveicoli, motocicli e ciclomotori di ultima generazione e ... Leggi su money (Di sabato 14 maggio 2022) Con la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale , i nuovisaranno già disponibili, il bonus previsto riguarderàveicoli,cicli e ciclori di ultima generazione e ...

Advertising

massimo_mat : @StellantisFR Come la genialata degli incentivi alle auto. Oggi il concessionario mi dice che non solo non consegna… - massimo_mat : @StellantisIT Come la genialata degli incentivi alle auto. Oggi il concessionario mi dice che non solo non consegna… - positanonews : #Copertina #Cronaca #auto #bonus #incentivi Incentivi: da lunedì via al bonus per chi deve acquistare auto e moto - massimo_mat : @KiaItalia Come la genialata degli incentivi alle auto. Oggi il concessionario mi dice che non solo non consegnano… - massimo_mat : @KiaItalia Come la genialata degli incentivi alle auto. Oggi il concessionario mi dice che non solo non consegnano… -