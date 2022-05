Inaugurata “Gusto Italia” | Mastella liquida la faccenda del San Vittorino | “Polemica sciocca”

(Di sabato 14 maggio 2022) Tempo di lettura: 3 minutiBenevento – Una rivitalizzazione del commercio. Questo l’auspicio del sindaco Clementee dell’assessore comunale Luigi Ambrosone formulato all’atto della inaugurazione questa mattina ai piedi del Teatro Comunale do “”, il progetto dedicato alla valorizzazione dei prodotti tipici e dell’artigianato Made in Italy. Questo è uno degli appuntamenti itineranti nelle più belle cittadinene che in questo fine settimana ha fatto tappa a Benevento al corso Garibaldi. Ventuno le aziende partecipanti, 5 le regioni presenti alla mostra: i cittadini avranno la possibilità di poter acquistare al mercatino firmato dall’AssociazioneEventi quanto di più accattivante il mercato dell’artigianato offre. La manifestazione è stata organizzata in collaborazione ...

Gusto Italia: tipicità e artigianato questo week-end a Benevento. Venerdì inaugurazione ore 18.00