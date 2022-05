Advertising

QuidortJ : RT @LaPaginaArte: Ambrogio Lorenzetti, Presentazione al Tempio, 1342; tempera e oro su tavola, 257x168 cm; Firenze, Galleria degli Uffizi.… - MariaLu05272189 : RT @LaPaginaArte: Ambrogio Lorenzetti, Presentazione al Tempio, 1342; tempera e oro su tavola, 257x168 cm; Firenze, Galleria degli Uffizi.… - Bea70316053 : RT @LaPaginaArte: Ambrogio Lorenzetti, Presentazione al Tempio, 1342; tempera e oro su tavola, 257x168 cm; Firenze, Galleria degli Uffizi.… - carlacap : RT @CorrainiEd: ?? Dal 13 maggio Galleria Maurizio Corraini è ad Arte Fiera ?? Stand B15, padiglione 12 DEL COLORE, una serie di opere di St… - komboskina : RT @LaPaginaArte: Ambrogio Lorenzetti, Presentazione al Tempio, 1342; tempera e oro su tavola, 257x168 cm; Firenze, Galleria degli Uffizi.… -

LA NAZIONE

Sono tornate nel salone dellainternazionale 'Continua' di via del Castello ledel famoso artista - scultore inglese Antony Gormley nel suo nuovo 'Body Space Time'. Aperta tutti i giorni fino a settembre. Un artista ...... inviteranno gli artisti a descrivere le loro, ognuna espressione dell'emozione protagonista della puntata. Gli artisti saranno in collegamento dallaPrince Group con sede a Salerno e ... In galleria le opere di Gormley Il primo è la creazione di due sale monografiche dedicate al più grande maestro umbro, Pietro Vannucci detto il Perugino, di cui la Galleria conserva il maggior numero di opere al mondo; i due nuovi ...Sono tornate nel salone della galleria internazionale ‘Continua’ di via del Castello le opere del famoso artista-scultore inglese Antony Gormley nel suo nuovo ‘Body Space Time’. Aperta tutti i giorni ...