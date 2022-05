In attesa di vederlo in Nostalgia, di Mario Martone, presentato a Cannes, l'attore di teatro e cinema ripassa la sua vita (Di sabato 14 maggio 2022) «Se parlo in maniera reticente invece di lasciarmi andare a una gioia smodata è perché l’entusiasmo è estremamente spossante». “Reticente” non è il primo aggettivo che viene in mente quando parli con Tommaso Ragno, co-protagonista con Pier Francesco Favino e Francesco Di Leva di Nostalgia, il film di Mario Martone in concorso al prossimo festival di Cannes (17-28 maggio). Ecco la ragione della gioia smodata.«La mia vita d’attore è cominciata con Mario, la fucina napoletana è stata la mia prima casa» spiega. Venne a scuola quando studiavo alla Paolo Grassi. Portò materiali per una tragedia greca che poi girò l’Italia (era il 1988, lo spettacolo La seconda generazione. Martone poi lo dirigerà anche in Woyzeck di Georg Büchner, ndr): io ero Oreste. ... Leggi su iodonna (Di sabato 14 maggio 2022) «Se parlo in maniera reticente invece di lasciarmi andare a una gioia smodata è perché l’entusiasmo è estremamente spossante». “Reticente” non è il primo aggettivo che viene in mente quando parli con Tommaso Ragno, co-protagonista con Pier Francesco Favino e Francesco Di Leva di, il film diin concorso al prossimo festival di(17-28 maggio). Ecco la ragione della gioia smodata.«La miad’è cominciata con, la fucina napoletana è stata la mia prima casa» spiega. Venne a scuola quando studiavo alla Paolo Grassi. Portò materiali per una tragedia greca che poi girò l’Italia (era il 1988, lo spettacolo La seconda generazione.poi lo dirigerà anche in Woyzeck di Georg Büchner, ndr): io ero Oreste. ...

