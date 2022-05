Ilary Blasi gioca sui rumor sulle liti con Alvin | “Il vero motivo per cui abbiamo litigato”

Advertising

ROBERTAFIGLIOL1 : RT @ROBERTAFIGLIOL1: @Dkw35344744 VERGOGNA VERGOGNATEVI MEDIASET ILARY BLASI CORNUTA BEN TI STA VLADIMIR LUSSURIA ANDATE A VAFFANCULO… - ROBERTAFIGLIOL1 : RT @ROBERTAFIGLIOL1: IO SALVO BLIND PERCHE GLI ALTRI FANNO SCHIFO SCHIFO COME VLADIMIR LUSSURIA ILARY BLASI VERGOGNA VERGOGNATEVI ME… - ROBERTAFIGLIOL1 : IO SALVO BLIND PERCHE GLI ALTRI FANNO SCHIFO SCHIFO COME VLADIMIR LUSSURIA ILARY BLASI VERGOGNA VERGOGNATEVI… - badgalvale : la chiusura della puntata e la buonanotte di Ilary Blasi scalza e che saltella fino all’uscita. ?? #isola - PietroSorrenti9 : RT @oocisola: la buonanotte scalza e saltellante di ilary blasi #isola -

C'è poco da dire. Come sempresa come stupire il pubblico e il look di questa puntata non fa eccezione. La reazione in studio. Il pubblico più affezionato dell'Isola dei Famosi ha certamente notato che, a fare da ...e Alvin ai ferri corti La risposta in diretta all'Isola dei Famosi Parte subito infuocata la nuova diretta dell' Isola dei Famosi .non lascia scorrere troppi minuti prima di ...A seguire Lory Del Santo, Maria Laura e infine Marco che non riesce ad arrivare nemmeno al 10%. Leggi anche: Isola dei Famosi, la spallina del vestito di Ilary Blasi scende giù: è accaduto in diretta.È andata in onda ieri sera in prima serata su Canale 5 la sedicesima puntata de L’Isola dei Famosi 2022, reality show condotto da Ilary Blasi. Anche in questa puntata non sono mancati gli scontri tra ...