“Il volto della vita”: splendori e miserie della “Milano da bere” nel nuovo giallo di Giorgio Gavina (Di sabato 14 maggio 2022) Milano, 11 settembre 1986. Suonano alla porta. Diego, dipendente della ditta di famiglia e musicista in una band, apre. Un pugno in pieno volto. Un uomo con il passamontagna si avventa su di lui. Si risveglierà in un letto di ospedale con un occhio solo e una domanda: perché? Comincia così l’avvincente giallo dello scrittore vercellese Giorgio Gavina, che torna in libreria con Il volto della vita, pubblicato di recente da Echos edizioni di Giaveno (TO) nella collana giallo & nero e presentato nei giorni scorsi al Salone internazionale del libro di Torino.Classe 1971, Giorgio Gavina vive e lavora a Castligione delle Stiviere, in provincia di ... Leggi su laprimapagina (Di sabato 14 maggio 2022), 11 settembre 1986. Suonano alla porta. Diego, dipendenteditta di famiglia e musicista in una band, apre. Un pugno in pieno. Un uomo con il passamontagna si avventa su di lui. Si risveglierà in un letto di ospedale con un occhio solo e una domanda: perché? Comincia così l’avvincentedello scrittore vercellese, che torna in libreria con Il, pubblicato di recente da Echos edizioni di Giaveno (TO) nella collana& nero e presentato nei giorni scorsi al Salone internazionale del libro di Torino.Classe 1971,vive e lavora a Castligione delle Stiviere, in provincia di ...

