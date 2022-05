Il Volo, come sono cambiati nel tempo i tre tenori: irriconoscibili in questo scatto (Di sabato 14 maggio 2022) Vi siete mai chiesti come siano cambiati i tre cantanti de Il Volo nel corso del tempo? Spunta uno scatto: sono irriconoscibili. Davvero pazzesca l’esibizione de Il Volo nel corso dell’Eurovision Song Contest, vero? Seppure con un cantante in meno perché risultato positivo al Covid qualche ora prima della performance, il gruppo musicale ha ugualmente L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it. Leggi su sologossip (Di sabato 14 maggio 2022) Vi siete mai chiestisianoi tre cantanti de Ilnel corso del? Spunta uno. Davvero pazzesca l’esibizione de Ilnel corso dell’Eurovision Song Contest, vero? Seppure con un cantante in meno perché risultato positivo al Covid qualche ora prima della performance, il gruppo musicale ha ugualmente L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it.

Advertising

tiptouis : Louis e oli in aeroporto che hanno perso l’aereo come me e la mia amica a Londra l’unica differenza è che io stavo… - Iwtlover91 : ma come si sa che gli hanno cancellato il volo?????? - dieginodilondra : Emozionarsi come un bambino. @martacagnola @see_lallero voi mi capite al volo. - FebyTH : RT @euricona: Il Volo torna a #EUROVISION dopo 7 anni e ricanta #grandeamore sta volta in inglese Mentre il mondo ce li invidia gli italian… - zombie_mich : @fefefede Ahahah se l’hai vista in aereo ti dovevo avvisare sì! Soprattutto se come nel mio ultimo volo avevi una t… -