Il video che smentisce Open arms sparito dagli atti. "Inquietante", il pesante sospetto della difesa di Salvini (Di sabato 14 maggio 2022) Il video che smentisce la versione della ong Open arms è "sparito" dai fascicoli del processo all'ex ministro dell'Interno Matteo Salvini, accusato di sequestro di persona rifiuto di atti d'ufficio per essersi opposto allo sbarco di immigrati dalla ong Open arms nell'agosto 2019. Ma manca anche un'altra carta "pesante", spiegano fonti della difesa del leader della Lega che rischia fino a 15 anni di carcere che parlano di “dettagli e notizie inquietanti” che vengono fuori di udienza in udienza (la prossima è fissata per il 17 giugno). Durante la testimonianza di venerdì 13 maggio, in qualità di direttore del servizio immigrazione e ... Leggi su iltempo (Di sabato 14 maggio 2022) Ilchela versioneongè "" dai fascicoli del processo all'ex ministro dell'Interno Matteo, accusato di sequestro di persona rifiuto did'ufficio per essersi opposto allo sbarco di immigrati dalla ongnell'agosto 2019. Ma manca anche un'altra carta "", spiegano fontidel leaderLega che rischia fino a 15 anni di carcere che parlano di “dettagli e notizie inquietanti” che vengono fuori di udienza in udienza (la prossima è fissata per il 17 giugno). Durante la testimonianza di venerdì 13 maggio, in qualità di direttore del servizio immigrazione e ...

