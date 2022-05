Il vero sogno nel cassetto di Mario Draghi? L’exit strategy da Palazzo Chigi (Di sabato 14 maggio 2022) Non appena terminata la partita politica dell’elezione del presidente della Repubblica, su queste colonne raccontammo la possibilità di assistere a degli stravolgimenti governativi degni di nota in Italia, con il premier Mario Draghi intenzionato a sfruttare una exit strategy che gli avrebbe concesso di lasciare Palazzo Chigi e la melma parlamentare e politica nazionale, a lui estranea data la sua storica distanza dalla quotidianità di quel mondo. Mario Draghi “forzato” a Palazzo Chigi Tuttavia, lo scoppio del conflitto in Ucraina ha necessariamente modificato l’agenda politica e personale del nostro premier, imponendogli una permanenza alla presidenza del Consiglio dei Ministri, dettata dalle urgenze diplomatiche e geopolitiche. Anche ... Leggi su ilprimatonazionale (Di sabato 14 maggio 2022) Non appena terminata la partita politica dell’elezione del presidente della Repubblica, su queste colonne raccontammo la possibilità di assistere a degli stravolgimenti governativi degni di nota in Italia, con il premierintenzionato a sfruttare una exitche gli avrebbe concesso di lasciaree la melma parlamentare e politica nazionale, a lui estranea data la sua storica distanza dalla quotidianità di quel mondo.“forzato” aTuttavia, lo scoppio del conflitto in Ucraina ha necessariamente modificato l’agenda politica e personale del nostro premier, imponendogli una permanenza alla presidenza del Consiglio dei Ministri, dettata dalle urgenze diplomatiche e geopolitiche. Anche ...

