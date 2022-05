Il Rolex Submariner “su misura” di Andrea Pirlo | Per farlo c’è voluta una squadra di campioni

Leggi su newstv

(Di sabato 14 maggio 2022) Ilnon è un orologio per tutti. Ma quello diè incredibile anche in confronto a un“normale”. Percosì c’èla miglioredi customizzatori del mondo. Quando uno è un campione è un campione, è un campione. E di sicuro la definizione è cucita addosso come un abito suad. Il“scheletrito” diWeb SourceCalciatore di classe cristallina, soprannominato “Il Maestro” o “Il Metronomo” per la sua capacità di dare il tempo, la direzione, l’espressione e il “graffio” alla sua. L’ha fatto con la palla tra i piedi, diventando uno dei più ...