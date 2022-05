Il ritorno del 'Santa Croce U18' è un'edizione da numeri 1: trionfano Midon e Naef (Di sabato 14 maggio 2022) I due vincitori sconfiggono in finale rispettivamente Artnak e Daubnerova davanti a un folto pubblico Leggi su federtennis (Di sabato 14 maggio 2022) I due vincitori sconfiggono in finale rispettivamente Artnak e Daubnerova davanti a un folto pubblico

Advertising

Inter : ? | BARE ???? Nicolò #Barella è il primo giocatore italiano a segnare per l'Inter in una Finale di Coppa Italia dal… - NintendoItalia : La serie #MarioStrikers fa il suo ritorno dopo 15 anni con Mario Strikers: Battle League Football, in arrivo il 10/… - LRVicenza : #LRVicenza-#Cosenza 1-0 Crediamoci tutti insieme fino alla fine! ????? Rete al 90' del vicentino Christian Maggio c… - da_pimp_ishere_ : A voi associo la parola 'casa' e la parola 'amore'. Questo tempo senza di voi sembrerà infinito ma posso promettere… - Mare09099675 : RT @MicheleGuetta: @ChanceGardi Appoggerei solo un movimento che ha come unico obbiettivo la distruzione del sistema statale itaGLiano e il… -