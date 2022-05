Il ricatto della Russia che interrompe la fornitura elettrica alla Finlandia

(Di sabato 14 maggio 2022) Le esportazioni di energiasono state interrotte durante la notte. La conferma di una decisione, che era stata già annunciata due giorni fa dal fornitore russo al Paese scandinavo. A dare la notizia era stato – tramite un comunicato – l’azienda responsabile delle vendite di elettricità russa, la Rao Nordic, che aveva dichiarato che le forniture sarebbero state sospese già da mezzanotte a causa dei mancati pagamenti. “Siamo obbligati a sospendere l’importazione di energiadal 14 maggio”, aveva spiegato la utility russa. La Fingrid, intanto – società di rete finlandese – fa sapere che “non vi è alcuna minaccia per l’adeguatezza dell’energiain ...

