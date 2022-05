Il retroscena su Insigne, l’attaccante del Napoli in lacrime da tre giorni (Di sabato 14 maggio 2022) Si gioca una giornata molto importante per il campionato di Serie A. Il 37° turno regala una partita particolare, non solo per il risultato sportivo: Napoli-Genoa. L’intenzione degli azzurri è quella di chiudere al terzo posto, dovrà mantenere il vantaggio di 4 punti sulla Juventus. La dirigenza inizia a muoversi per la prossima stagione, sono in corso valutazioni da parte di Spalletti ma l’allenatore dovrebbe rimanere al suo posto. Il presidente De Laurentiis è già operativo per costruire la squadra del futuro. Il Napoli è pronto a scendere in campo nel match del Maradona contro il Genoa, sarà una gara molto particolare. Insigne giocherà, infatti, l’ultima partita al Maradona e, agli ultras Napoli Curva B 1972, non ha nascosto una certa emozione. “Voglio ringraziarvi per tutto quello che mi avete dato e vi ribadisco ... Leggi su calcioweb.eu (Di sabato 14 maggio 2022) Si gioca una giornata molto importante per il campionato di Serie A. Il 37° turno regala una partita particolare, non solo per il risultato sportivo:-Genoa. L’intenzione degli azzurri è quella di chiudere al terzo posto, dovrà mantenere il vantaggio di 4 punti sulla Juventus. La dirigenza inizia a muoversi per la prossima stagione, sono in corso valutazioni da parte di Spalletti ma l’allenatore dovrebbe rimanere al suo posto. Il presidente De Laurentiis è già operativo per costruire la squadra del futuro. Ilè pronto a scendere in campo nel match del Maradona contro il Genoa, sarà una gara molto particolare.giocherà, infatti, l’ultima partita al Maradona e, agli ultrasCurva B 1972, non ha nascosto una certa emozione. “Voglio ringraziarvi per tutto quello che mi avete dato e vi ribadisco ...

Advertising

CalcioWeb : Si avvicina una partita molto particolare per #Insigne: l'attaccante in lacrime da tre giorni - Sport_Fair : Il retroscena su #Insigne, si avvicina una partita molto particolare: l'attaccante in lacrime da tre giorni - infoitsport : Chiarimento Insigne-De Laurentiis dopo il mancato rinnovo: il retroscena - infoitsport : Mancato rinnovo di Insigne? Il retroscena sul chiarimento con De Laurentiis - infoitsport : Insigne, chiarimento con De Laurentiis durante le ultime cene: il retroscena -