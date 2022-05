Il retroscena: Conte irrita i ministri. Palazzo Chigi lo ignora: «Da lui solo attacchi elettorali» (Di sabato 14 maggio 2022) I continui attacchi di Giuseppe Conte a Mario Draghi entrano nei lavori del forum “Verso Sud”, in corso a Sorrento. Il tema, secondo i retroscena, è infatti oggetto di conversazioni che, per quanto tenute sottovoce, fanno trapelare «sorpresa e anche fastidio» dalle file del governo. Al centro delle conversazioni c’è, soprattutto, l’ultima bordata del leader M5S al premier, quella scagliata l’altra sera dallo studio di Piazzapulita, dove Conte ha rimarcato che il governo Draghi sulla guerra «non ha mandato politico». E, quindi, è stato il ragionamento, per l’invio di ulteriori armi in Ucraina è giusto chiedere un nuovo voto in Parlamento. L’insofferenza di Palazzo Chigi: «attacchi elettorali» A ricostruire le fibrillazioni che percorrono Villa Zagara, ... Leggi su secoloditalia (Di sabato 14 maggio 2022) I continuidi Giuseppea Mario Draghi entrano nei lavori del forum “Verso Sud”, in corso a Sorrento. Il tema, secondo i, è infatti oggetto di conversazioni che, per quanto tenute sottovoce, fanno trapelare «sorpresa e anche fastidio» dalle file del governo. Al centro delle conversazioni c’è, soprattutto, l’ultima bordata del leader M5S al premier, quella scagliata l’altra sera dallo studio di Piazzapulita, doveha rimarcato che il governo Draghi sulla guerra «non ha mandato politico». E, quindi, è stato il ragionamento, per l’invio di ulteriori armi in Ucraina è giusto chiedere un nuovo voto in Parlamento. L’insofferenza di: «» A ricostruire le fibrillazioni che percorrono Villa Zagara, ...

