Il presidente della Finlandia a Putin | Nella Nato per la nostra sicurezza

(Di sabato 14 maggio 2022) IlSauli Niinisto, ha informato il suo omologo russo, Vladimir, che nei prossimi giorni il suo Paese farà domanda per l'adesione alla. Una mossa, si legge in una notapresidenza di Helsinki...

Advertising

AngeloCiocca : Prosciolto il presidente della Regione Lombardia per il caso camici. Chissà ora a cosa si attaccheranno a sinistra. - Agenzia_Ansa : UCRAINA | Erdogan contrario all'ingresso della Finlandia e della Svezia nella Nato. Per il presidente turco l'adesi… - borghi_claudio : Ora a #èlitaliachevogliamo due protagonisti della lotta contro la riforma del catasto ovvero il Presidente di… - Gianl1974 : Il Presidente della Finlandia ha informato personalmente Putin dell'adesione alla NATO - MLFranciolini : RT @carlasignorile: Putin avverte il presidente della #Finlandia (che gli ha preannunciato la richiesta di entrare nella #Nato): abbandonar… -

"Come ha confermato ilZelensky alla televisione italiana, noi siamo pronti, ma Putin ... L'obiettivocomunità internazionale è quello di arrivare alla pace, al cessate il fuoco, ma non ...Lettera esplosiva: insulti e strumentalizzazioni Intanto ilFinlandia, Sauli Niinisto, ha telefonato a Vladimir Putin annunciando che Helsinki 'deciderà di chiedere l'adesione alla ...Milano, 14 mag. (askanews) - Il presidente finlandese Sauli Niinistö ha detto al presidente russo Vladimir Putin che la situazione della ...Il presidente finlandese Sauli Niinisto ha chiamato Putin per annunciargli la richiesta di entrare nella Nato: “L’invasione ...