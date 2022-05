Il Pd vuole Draghi in eterno. Governo non politico anche dopo le elezioni, il piano dei dem (Di sabato 14 maggio 2022) Il Partito democratico è consapevole di non avere chance di vincere le prossime elezioni politiche. anche se fosse il primo partito - e oggi i sondaggi lo danno al secondo posto dopo Fratelli d'Italia- non avrà mai la maggioranza in Parlamento. Così Letta e compagni si sono già attivati per gettare le basi del Governo tecnico ad oltranza. Magari con Mario Draghi, o un nome a lui vicino, ancora al timone. Giorgio Gori, sindaco dem di Bergamo, lo teorizza in un tweet: «Grazie a Dio oggi c'è Draghi, ma poi? Non possiamo correre il rischio che le forze populiste e filoputiniane portino l'Italia fuori strada. Chi oggi sta con Draghi ha il dovere di costruire un'offerta politica che dia continuità alla sua linea». Per Gori, le forze populiste e quelle filoputiniane ... Leggi su iltempo (Di sabato 14 maggio 2022) Il Partito democratico è consapevole di non avere chance di vincere le prossimepolitiche.se fosse il primo partito - e oggi i sondaggi lo danno al secondo postoFratelli d'Italia- non avrà mai la maggioranza in Parlamento. Così Letta e compagni si sono già attivati per gettare le basi deltecnico ad oltranza. Magari con Mario, o un nome a lui vicino, ancora al timone. Giorgio Gori, sindaco dem di Bergamo, lo teorizza in un tweet: «Grazie a Dio oggi c'è, ma poi? Non possiamo correre il rischio che le forze populiste e filoputiniane portino l'Italia fuori strada. Chi oggi sta conha il dovere di costruire un'offerta politica che dia continuità alla sua linea». Per Gori, le forze populiste e quelle filoputiniane ...

