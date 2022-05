Il papà di Michele Merlo escluso dalle liste elettorali nel Vicentino: “Pare che la Lega non abbia gradito le mie critiche alla sanità regionale” (Di sabato 14 maggio 2022) La sua candidatura nel centrodestra non è gradita. Domenico Merlo, padre di Michele Merlo, il cantante di Amici morto un anno fa a 28 anni per una leucemia fulminante, decesso per il quale esiste una persona iscritta nel registro degli indagati dal dicembre del 2021, non sarà candidato nella lista unica Lega e Fratelli d’Italia nel Comune di Rosà (Vicenza) alle prossime amministrative di giugno 2022. Ad annunciarlo per primo è stato il deputato Giovanni Donzelli di Fratelli d’Italia su Twitter. “Spero proprio non sia vero che a Rosà in Veneto sia stato messo un veto, nella lista del centrodestra, dalla Lega alla candidatura di Domenico Merlo, papà di #MicheleMerlo. La colpa? Aver combattuto per ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 14 maggio 2022) La sua candidatura nel centrodestra non è gradita. Domenico, padre di, il cantante di Amici morto un anno fa a 28 anni per una leucemia fulminante, decesso per il quale esiste una persona iscritta nel registro degli indagati dal dicembre del 2021, non sarà candidato nella lista unicae Fratelli d’Italia nel Comune di Rosà (Vicenza) alle prossime amministrative di giugno 2022. Ad annunciarlo per primo è stato il deputato Giovanni Donzelli di Fratelli d’Italia su Twitter. “Spero proprio non sia vero che a Rosà in Veneto sia stato messo un veto, nella lista del centrodestra, dcandidatura di Domenicodi #. La colpa? Aver combattuto per ...

