Il pallone come prodotto da vendere Il calcio secondo il City Football Group

"Il pallone non entra mai per caso". L'articolo determinativo fa sì che non si scambi questa frase per una delle massime di Vujadin Boskov, quegli aforismi che dietro a un'apparente semplicità racchiudono il senso stretto del gioco del calcio. Si tratta invece del titolo del libro di Ferran Soriano, attuale Ceo del City Football Group ed ex vicepresidente dell'area economica del Barcellona tra il 2003 e il 2008. Un volume dato alle stampe nel 2009, all'interno del quale Soriano illustra il suo pensiero su come gestire un'impresa calcistica: i migliori club devono ragionare come la Disney, gigante dell'intrattenimento, e considerare dunque lo spettacolo come il principale prodotto da vendere.

