Il Liverpool vince anche l’FA Cup (ancora ai rigori e ancora contro il Chelsea) (Di sabato 14 maggio 2022) Impresa del Liverpool di Jurgen Klopp che si è aggiudicato anche l’FA Cup dopo aver conquistato anche la Coppa di Lega. I Reds hanno sconfitto ancora una volta Chelsea (com’era successo nella Coppa di Lega) e sempre ai rigori. I 120 minuti erano finiti sullo 0-0. Partita molto intensa con occasioni da una parte e dall’altra, forse qualcosa in più per la formazione di Klopp. Ai rigori si è andati a oltranza dopo che Mané ha fallito il primo match-point. Errore decisivo di Mason Mount e rigore definitivo di Tsimikas al settimo tiro. Qualche apprensione per gli infortuni di Salah e Van Dijk in vista della finale di Champions ma non dovrebbe essere nulla di grave. Il Liverpool ha vinto due titoli, è ... Leggi su ilnapolista (Di sabato 14 maggio 2022) Impresa deldi Jurgen Klopp che si è aggiudicatoCup dopo aver conquistatola Coppa di Lega. I Reds hanno sconfittouna volta(com’era successo nella Coppa di Lega) e sempre ai. I 120 minuti erano finiti sullo 0-0. Partita molto intensa con occasioni da una parte e dall’altra, forse qualcosa in più per la formazione di Klopp. Aisi è andati a oltranza dopo che Mané ha fallito il primo match-point. Errore decisivo di Mason Mount e rigore definitivo di Tsimikas al settimo tiro. Qualche apprensione per gli infortuni di Salah e Van Dijk in vista della finale di Champions ma non dovrebbe essere nulla di grave. Ilha vinto due titoli, è ...

Advertising

napolista : Il Liverpool vince anche l’FA Cup (ancora ai rigori e ancora contro il Chelsea) Il remake della finale di Coppa di… - DAZN_IT : Liverpool: vince la FA Cup Il nostro cervello per tutta la prossima settimana: ONE KISS IS ALL IT TAKES #FACupFinal #Liverpool - SportRepubblica : Il Liverpool batte il Chelsea ancora ai rigori e vince la Coppa d'Inghilterra - OsasBadmus : RT @AlessioGradogna: 120 minuti, 14 rigori, ma poi arriva il meritato trionfo: lo splendido #Liverpool di #Klopp vince la #FACupFinal e por… - giacomo_cors : Il #Liverpool vince la sua ottava #FACup, 16 anni dopo l'ultima. Il secondo titolo in stagione dopo la Coppa di Leg… -