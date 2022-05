(Di sabato 14 maggio 2022) IlLuigi, ex comandante dei contingenti Nato e Onu in Kosovo, spiega oggi in un’intervista rilasciata al Messaggero che Mosca è pronta adopo gli annunci sull’ingresso di Finlandia e Svezia nella Nato. Ma aggiunge anche che potrebbe essere soltanto una. Le «ritorsioni militari»te da Mosca sembrano alpiù un annuncio con l’obiettivo di rallentare il processo di adesione: «Nel breve termini potrebbero esserci misure dimostrative con una presenza più massiccia di militari al confine. In caso invece di vere e proprie azioni militari, finché i due paesi non saranno (se lo saranno) a pieno titolo nell’Alleanza la Nato non potrà intervenire». Per ...

Ne abbiamo parlato con il generale Luigi Chiapperini, ex comandante dei contingenti Nato e Onu in Kosovo, Libano, Afghanistan, ex allievo della Nunziatella e attualmente membro del Centro Studi dell'... Tutto considerato, la Russia ha già 'quasi completamente raggiunto', secondo il generale Luigi Chiapperini, ex comandante del contingente multinazionale Nato in Afghanistan, quelli che sembravano ... Il generale Chiapperini: «La Russia può puntare missili balistici sull'Europa, ma sarebbe solo una minaccia» Mondo - Sarebbe stato utile non far affondare Nato-Russia Council''. Questo sforzo si è rivelato inefficace anche se non completamente inutile tenuto conto che ha drenato reparti ucraini dalle altre ...