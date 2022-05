Il Ballo delle debuttanti diventa gender fluid: al Cicognini di Prato balleranno anche le coppie Lgbt (Di sabato 14 maggio 2022) Nel nome del gender fluid si stravolge anche il tradizionale “Ballo delle debuttanti”. Il Convitto Cicognini di Prato, famoso liceo — che ebbe l’onore di ospitare un giovanissimo Gabriele D’Annunzio – per giorni è stato al centro di polemiche. Il tutto è partito, come ricostruisce in un articolo La Verità, dopo la denuncia di una coppia di ragazze lesbiche che avrebbero voluto partecipare al Ballo. Prato, polemiche per il Ballo delle debuttanti È scoppiato il caos e sulla vicenda sono intervenuti l’Arcigay e il ministro delle Pari Opportunità, Elena Bonetti. A quel punto la direzione ha assicurato di cambiare il regolamento ma solo dall’anno prossimo. ... Leggi su secoloditalia (Di sabato 14 maggio 2022) Nel nome delsi stravolgeil tradizionale “”. Il Convittodi, famoso liceo — che ebbe l’onore di ospitare un giovanissimo Gabriele D’Annunzio – per giorni è stato al centro di polemiche. Il tutto è partito, come ricostruisce in un articolo La Verità, dopo la denuncia di una coppia di ragazze lesbiche che avrebbero voluto partecipare al, polemiche per ilÈ scoppiato il caos e sulla vicenda sono intervenuti l’Arcigay e il ministroPari Opportunità, Elena Bonetti. A quel punto la direzione ha assicurato di cambiare il regolamento ma solo dall’anno prossimo. ...

Advertising

SecolodItalia1 : Il Ballo delle debuttanti diventa gender fluid: al Cicognini di Prato balleranno anche le coppie Lgbt… - Rossella18S : Io 'il ballo delle incertezze' di @turbojr_ non lo dimenticherò mai. Ho sentito questa coreografia dall'inizio all… - lalocalz : domani finale di friends e sinceramente posso dire che per quanto riguarda sia il canto che il ballo ho delle sensazioni strane ??? - TelefilmSpoiler : Stasera, alle 21:10, su Giallo, in onda l'episodio 10x01 di #IMisteriDiMurdoch ! 'All'annuale ballo delle debuttant… - LarenzaClelia : RT @superbely: @iamdavidev @claudiovelardi E invece coloro che tirano in ballo Yemen e Palestina,solo ora,dimenticandosi per esempio della… -