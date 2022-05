Il bacio all' uomo misterioso? Cosa c' è dietro davvero | Ambra Angiolini demolita da Dagospia

Leggi su liberoquotidiano

(Di sabato 14 maggio 2022) A, come spesso accade, basta un "flash". Un "flash" che in questo caso è a tutto gossip. In questo caso si parla di due recenti baci, due baci le cui immagini sono state pubblicate da Chi e da Diva e Donna, i celebri settimanali di gossip. Nel dettaglio, i baci sono quello di Michelle Hunziker con il suo novello, Giovanni, e quello di(curiosa l'omonimia) con un "amico"., quello di, di cui si è molto parlato negli ultimi giorni: ha trovato un nuovo amore dopo il traumatico addio a Massimiliano Allegri? Chissà... Ed eccoci al pungente "flash" di. "Baci ad orologeria sui settimanali di gossip! A Milano si vocifera che le slinguazzate di Michelle Hunziker ...