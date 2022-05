Il 17 maggio giornata importante per la Scuola: parte la trattativa all’Aran sul contratto e al Senato iniziano le audizioni (Di sabato 14 maggio 2022) Martedì 17 maggio sarà un giorno importante per la Scuola: dopo la recente emanazione dell’Atto d’indirizzo da parte della Funzione pubblica, prenderà il via la trattativa all’Aran per il rinnovo del contratto Nazionale di Lavoro del triennio 2019/2021 di un milione e 200mila dipendenti di Scuola e Ricerca. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di sabato 14 maggio 2022) Martedì 17sarà un giornoper la: dopo la recente emanazione dell’Atto d’indirizzo dadella Funzione pubblica, prenderà il via laper il rinnovo delNazionale di Lavoro del triennio 2019/2021 di un milione e 200mila dipendenti die Ricerca. L'articolo .

Advertising

marcodimaio : Da oggi parte un nuovo progetto di @radioleopoldait: due volte al giorno un giornale radio ad hoc, in onda alle 13.… - _Techetechete : Oggi, #9maggio, è la giornata della memoria dedicata alle vittime del terrorismo: il 9 maggio 1978 veniva ritrovato… - orizzontescuola : Il 17 maggio giornata importante per la Scuola: parte la trattativa all’Aran sul contratto e al Senato iniziano le… - comunepordenone : Sabato 15 maggio è la Giornata Mondiale per la sensibilizzazione sulla Sclerosi Tuberosa. Pordenone sostiene l'Asso… - giovanni_nonne : @DucaAndrea85 Occhio perché sono sicuro che l'Atalanta venderà cara la pelle. Per me dobbiamo ad ogni costo arrivar… -