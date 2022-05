I nostri risparmi sono a rischio, ecco perché Killnet può svuotarci il conto corrente: cosa c'è da sapere subito (Di sabato 14 maggio 2022) Quanto sono a rischio i nostri dati? La domanda è lecita soprattutto dopo che gli hacker del collettivo filorusso Killnet sono riusciti a mettere fuori uso il sito del Senato, quello del ministero della Difesa, quello dell'Iss e quello dell'Aci. Questo attacco potrebbe essere stato addirittura solo un avvertimento. E nel frattempo potrebbe aspettarci di peggio. La Procura di Roma intanto ha aperto una fascicolo per accesso abusivo a sistema informatico. Il prossimo obiettivo, come riporta il Messaggero, potrebbero essere i siti delle banche, delle società quotate in Borsa e delle assicurazioni. In quel modo, gli hacker potrebbero vendicarsi delle sanzioni economiche imposte dall'Occidente agli oligarchi per punire la Russia dopo l'invasione dell'Ucraina. Le misure contro di loro ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 14 maggio 2022) Quantodati? La domanda è lecita soprattutto dopo che gli hacker del collettivo filorussoriusciti a mettere fuori uso il sito del Senato, quello del ministero della Difesa, quello dell'Iss e quello dell'Aci. Questo attacco potrebbe essere stato addirittura solo un avvertimento. E nel frattempo potrebbe aspettarci di peggio. La Procura di Roma intanto ha aperto una fascicolo per accesso abusivo a sistema informatico. Il prossimo obiettivo, come riporta il Messaggero, potrebbero essere i siti delle banche, delle società quotate in Borsa e delle assicurazioni. In quel modo, gli hacker potrebbero vendicarsi delle sanzioni economiche imposte dall'Occidente agli oligarchi per punire la Russia dopo l'invasione dell'Ucraina. Le misure contro di loro ...

