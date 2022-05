I Maneskin presentano “Supermodel” all’Eurovision, Damiano: “Putin tiranno. Paraculo restare neutrali per paura di perdere il pubblico” (Di sabato 14 maggio 2022) Ci sono anche i Maneskin a Torino per la finale dell’Eurovision 2022. Reduci dalla vittoria dello scorso anno, la band suonerà live per la prima volta il nuovo singolo “Supermodel”, uscito ieri. Ma non mancano gli inconvenienti: Damiano David, il frontman, infatti, si muove con una stampella. “Mi sono slogato una caviglia a Londra girando il videoclip”, dice al Corriere della Sera. Sul palco non ci saranno riferimenti a Putin e alla guerra in Ucraina, come già accaduto al Coachella quando il cantante ha gridato “fuck Putin”, svela la band al quotidiano. Il motivo? “La band ucraina è più autorevole di noi, ci sembra rispettoso lasciare spazio a loro che hanno un’esperienza diretta della guerra”. L’opinione di Damiano David, però, resta immutata: “Mi ha sconcertato che ci sia stata una ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 14 maggio 2022) Ci sono anche ia Torino per la finale dell’Eurovision 2022. Reduci dalla vittoria dello scorso anno, la band suonerà live per la prima volta il nuovo singolo “”, uscito ieri. Ma non mancano gli inconvenienti:David, il frontman, infatti, si muove con una stampella. “Mi sono slogato una caviglia a Londra girando il videoclip”, dice al Corriere della Sera. Sul palco non ci saranno riferimenti ae alla guerra in Ucraina, come già accaduto al Coachella quando il cantante ha gridato “fuck”, svela la band al quotidiano. Il motivo? “La band ucraina è più autorevole di noi, ci sembra rispettoso lasciare spazio a loro che hanno un’esperienza diretta della guerra”. L’opinione diDavid, però, resta immutata: “Mi ha sconcertato che ci sia stata una ...

