Hockey ghiaccio, Mondiali Finlandia 2022: la Svezia piega l'Austria, Danimarca a valanga sul Kazakistan (Di sabato 14 maggio 2022) In archivio due match ai Mondiali di Hockey sul ghiaccio in corso di svolgimento in Finlandia. Nel girone B in mattinata si sono fronteggiate in una sfida estremamente equilibrata la Svezia e l'Austria, con la vittoria degli scandinavi per 3-1. Di misura dunque il ko per gli austriaci, con il gol in apertura della Svezia con Kellman, al quale ha fatto seguito il raddoppio di Friberg al 16?. Poco prima del primo intervallo, però, Schneider a riaprire i giochi. Da qui in avanti, però, e soprattutto nel secondo parziale, tanta fatica per l'Austria nell'arrivare a conclusioni pulite. Il disco rotola spesso in modo poco organizzato in campo e sono parecchi gli interventi arbitrali. Il tris della Svezia arriva con Nordstrom al 32? e si ...

